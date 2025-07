I Fantastici Quattro | Gli Inizi il prezzo di Galactus nella nuova clip

È stato pubblicato un nuovo spot televisivo per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e questo conferma finalmente le voci sui piani di Galactus per il membro più giovane della Prima Famiglia Marvel. Nel teaser di 30 secondi, vediamo la squadra portata al cospetto del Divoratore di Mondi da Silver Surfer. Viene poi rivelata la corporatura massiccia del cattivo, anche se scommetteremmo che rimarrà nascosto nell’ombra per gran parte della scena prima di arrivare sulla Terra ed emergere completamente dall’ombra. In un’altra parte del promo, Reed Richards dice alla stampa che in cambio della Terra, Galactus ha chiesto il figlio suo e di Sue Storm, Franklin. 🔗 Leggi su Cinefilos.it