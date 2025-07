Il mercato torna in piazza la sua sede originaria | Ascoltati ambulanti e commercianti

Dopo anni in cui piazza Buozzi era stata abbandonata dal mercato, preferendo unicamente via Venezia, da venerdì scorso il mercato di Pontelagoscuro è tornato ‘a casa’. La collocazione dei banchi ora interessa parte della piazza Buozzi, così come era un tempo, e un tratto di via Venezia, esigenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sorpresa in piazza Cambiaghi. Il mercato trasloca ancora. Bisogna completare i lavori - Sorpresa da parte di parecchi cittadini che ieri mattina non hanno trovato le bancarelle del mercato in piazza Cambiaghi.

Firenze: tenta di rubare zaino ad una turista in piazza del Mercato Centrale. Arrestato 66enne - I carabinieri hanno arrestato a Firenze in flagranza di reato un 66enne algerino, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di furto con destrezza L'articolo Firenze: tenta di rubare zaino ad una turista in piazza del Mercato Centrale.

Lavori in piazza Garibaldi, Ginefra (Teti): "Poca chiarezza su gestione dei parcheggi eliminati e spostamento del mercato" - La notizia dell’avvio dei lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi a Chieti dove, con i fondi del Pnrr saranno realizzati parcheggio interrato da 200 posti e un parco urbano in superifice, sta destando perplessità e preoccupazione tra i residenti e gli esercenti della zona.

Torna la Fiera di Navacchio!! Quando Lunedì 21 Luglio Piazza Giorgio La Pira a Navacchio (piazza del mercato) dalle ore 19.00. Street Food, Mercatini e il grande spettacolo con Pianeta ZERO and Friends. Vai su Facebook

Terminati i lavori, il Mercato torna in Piazza Europa - Dopo mesi di attesa e lavori, dal prossimo 27 settembre 2024 il mercato settimanale del venerdì di San Mauro Torinese tornerà nella sua sede storica in piazzale Europa. Lo riporta giornalelavoce.it

Piazza libera dai detriti alluvionali. Finalmente il mercato torna a casa - Torna nella sua sede principale il mercato di filiera corta della Val di Bisenzio "Colto e mangiato": oggi o dalle 15. Riporta lanazione.it