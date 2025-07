Scomparso a Bologna Giuseppe Saviozzi | si è allontanato da casa ricerche in corso

Bologna, 14 luglio 2025 – Sono ore di angoscia quelle che si stanno vivendo a Bologna per la scomparsa di Giuseppe Saviozzi, 77 anni. L’anziano, originario di Pisa e affetto da Alzheimer, è uscito di casa nel pomeriggio di domenica senza fare più ritorno. Vive con la moglie nella zona di via Genova, più precisamente in via Ferrara, ed è stata proprio lei, rientrando in serata, a lanciare l’allarme dopo non averlo trovato nella sua abitazione. Da quel momento sono partite le ricerche da parte della polizia, con l’aiuto dei carabinieri, della polizia locale e dei volontari della protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scomparso a Bologna Giuseppe Saviozzi: si è allontanato da casa, ricerche in corso

