La Regione riorganizza la rete delle malattie infettive Obiettivo migliorare i tempi di risposta

ANCONA – La Regione Marche ha riorganizzato la rete delle malattie infettive con l'obiettivo di garantire una presa in carico globale, efficace e personalizzata del paziente, integrando professionalità e strutture in tutto il territorio regionale. Questa nuova rete rappresenta un modello. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: rete - regione - malattie - infettive

