Dieci giorni e poi la Juventus tornerĂ al lavoro per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione, con Tudor che dal 24 luglio spera di accogliere anche qualche rinforzo dal mercato. GiĂ sicura è la presenza di Jonathan David, primo acquisto della finestra di trattative estiva, così come sembrerebbe decisamente probabile anche il rientro a Torino di Francisco Conceicao, tornato al Porto dopo il prestito della scorsa annata. L’esterno offensivo portoghese ha infatti convinto Tudor dal momento del suo arrivo in panchina ed il tecnico croato lo ha considerato uno dei tasselli da confermare nella sua nuova Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, stretta finale per Conceicao. Il PSG blocca Kolo Muani