Lucca ha l’accordo col Napoli si aspetta la fumata bianca

L’attaccante dell’Udinese sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Lorenzo Lucca sempre più vicino a diventare il nuovo attaccante del Napoli di Antonio Conte. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lucca ha l’accordo col Napoli, si aspetta la fumata bianca

Lucca Napoli, pressing azzurro per l’estate. La mossa dell’Udinese spiazza tutti sul tavolo delle trattative! - Lucca Napoli, pressing totale della squadra partenopea nei confronti del centravanti dell’Udinese. Occhio però alla mossa dei bianconeri Lucca è diventato un centravanti fortemente nel mirino del calciomercato Napoli: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa, e dare ad Antonio Conte delle garanzie importanti pur di farlo rimanere alla compagine azzurra.

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli bisogna registrare un importantissimo aggiornamento sulla scelta tra Nunez e Lucca. Il Napoli, dunque, vuole regalare a Conte una squadra che sia in grado di competere nelle quattro competizioni che dovrà affrontare l’anno prossimo.

Calciomercato Napoli, Solet e Lucca nel mirino: l’annuncio dall’Udinese scalda i tifosi - Il Napoli è concentrato al 100% nella conquista dello scudetto, ma continuano a rimbalzare voci di mercato che la vedono interessata a due top dell’Udinese Il Napoli si appresta ad affrontare il mese di maggio, l’ultimo di Serie A prima della fine dei giochi, da capolista con tre punti di vantaggio sull’unica (ormai) rivale per lo scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi.

Napoli in cerca di attaccante, ma Nunez e Lucca costano troppo! Prezzi alti frenano il mercato azzurro. Conte aspetta… #Napoli #Calciomercato #SerieA #Nunez #Lucca #Conte

Napoli-Lucca: scatta l'asta. Milan e Atalanta da respingere; Napoli scatenato: sì di Lucca e Juanlu. Ora Manna temporeggia per Nunez; Lucca pronto, ma Nuñez è il sogno.

Lucca, il Napoli vuole chiudere oggi: fiducia per la fumata bianca. Le cifre dell'operazione - IL Napoli sta accelerando per il vice di Romelu Lukaku, c'è fiducia per la chiusura definitiva di Lorenzo Lucca. msn.com scrive

Calciomercato Napoli, il club attende le garanzie bancarie per Osimhen: scatto per Lucca - L'accordo ufficiale per la cessione al Galatasaray non è stato trovato. Da msn.com