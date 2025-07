Navi russe in Italia interviene l’aeronautica | cosa sta succedendo

– Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio 2025, una formazione navale russa ha attraversato silenziosamente il Canale di Sicilia, sollevando interrogativi e preoccupazioni tra gli osservatori internazionali. A comporre la flottiglia erano tre unitĂ : la nave cargo Sparta, la petroliera General Skobelev e la corvetta missilistica Boiky, appartenente alla temuta classe Steregushchiy. Non si tratta di una semplice esercitazione navale, ma di un movimento strategico ben preciso che rientra in un pattern sempre piĂą evidente di traffici tra la Russia e la Siria. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Navi russe in Italia, interviene l’aeronautica: cosa sta succedendo

