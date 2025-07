Monza violenta una 13enne | arrestato 25enne L’aveva adescata su Instagram

È stato arrestato un uomo di 25 anni ritenuto responsabile di violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. La polizia ha individuato e arrestato l’uomo, un cittadino cubano, a Monza. La violenza sarebbe avvenuta la settimana scorsa lungo il canale Villoresi, zona est della città . Il 25enne, quando è stato rintracciato e arrestato, aveva già in tasca un biglietto aereo per la Spagna e la valigia pronta per la partenza. Il drammatico racconto della violenza a Monza. È stata la ragazzina a chiamare il 112 lo scorso giovedì 10 luglio, denunciando di essere stata violentata il giorno prima. Quando la polizia è arrivata a casa sua, la 13enne ha raccontato di aver incontrato l’uomo alla stazione di Monza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Monza, violenta una 13enne: arrestato 25enne. L’aveva adescata su Instagram

In questa notizia si parla di: arrestato - monza - 25enne - aveva

Sassi contro i passanti e un agente ferito. Straniero ubriaco arrestato a Monza - Sassate ai passanti e botte ai vigili, uno con un dito rotto e 25 giorni di prognosi. Ieri pomeriggio uno straniero ubriaco di mezza età ha preso a molestare i passanti – anche in presenza di bambini – tra i Boschetti e piazza Citterio, tentando anche di prenderli a sassate.

Violenza sessuale a Monza, palpeggia una ragazzina mentre cammina in centro: arrestato - Nella giornata di mercoledì 14 maggio, gli operatori della polizia di Stato dell’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico hanno arrestato un cittadino italiano per il reato di violenza sessuale aggravata nelle vie del pieno centro cittadino.

Monza, molesta ragazzina in centro: 53enne arrestato per violenza sessuale aggravata - Monza – La polizia ha arrestato un italiano di 53 anni a Monza per aver molestato una ragazzina minorenne.

I carabinieri di Catania hanno arrestato tre persone per aver torturato un uomo, punendolo per un ammanco di soldi provenienti dallo spaccio di droga. Il 25enne Cristian Rungo, 25 anni, il 35enne Paolo Simone Scuderi e il 22enne Orazio Guerino hanno rinc Vai su Facebook

Monza, tredicenne adescata su Instagram e violentata: 25enne arrestato; Monza, adesca su Instagram una tredicenne e la violenta: arrestato 25enne; Violenza a Monza ai danni di una tredicenne, arrestato 25enne.

Monza, violenta una 13enne: arrestato 25enne. L’aveva adescata su Instagram - È stato arrestato un uomo di 25 anni ritenuto responsabile di violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. Come scrive lapresse.it

Monza, adesca su Instagram una tredicenne e la violenta: arrestato 25enne - Un 25enne cubano è stato arrestato dalla polizia a Monza, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne. Scrive msn.com