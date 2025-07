Zelensky incontra inviato Usa Kellogg | Conversazione molto buona

Roma, 14 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev l'inviato speciale degli Usa in Ucraina Keith Kellogg. "Abbiamo avuto una conversazione produttiva. Abbiamo discusso del percorso verso la pace e di cosa possiamo fare concretamente insieme per avvicinarla. Questo include il rafforzamento della difesa aerea ucraina, la produzione congiunta e l'approvvigionamento di armi di difesa in collaborazione con l'Europa e, naturalmente, le sanzioni contro la Russia e coloro che la sostengono", ha scritto Zelensky su X. "Speriamo nella leadership degli Stati uniti, poichĂ© è chiaro che Mosca non si fermerĂ a meno che le sue irragionevoli ambizioni non vengano frenate con la forza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

