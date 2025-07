Pallanuoto l’Italia sfata il tabù rigori! Il Settebello supera la Serbia e avanza ai quarti ai Mondiali!

L’ Italia batte la Serbia per 17-16 ai tiri di rigore (13-13 il risultato al termine dei tempi regolamentari) nel secondo turno del Girone A dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile e centra il passaggio diretto ai quarti di finale: gli azzurri del CT Sandro Campagna vincono il raggruppamento ed affronteranno nella seconda fase la vincente della sfida tra la seconda del Girone C e la terza del Girone D. Nel primo quarto la Serbia sblocca il risultato, ma l’eccessiva espulsione di Jaksic consente all’Italia di ribaltare lo score con Cannella e Di Somma. Rasovic pareggia, ma Cannella prima sbaglia un rigore, poi firma il 3-2 in controfuga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, l’Italia sfata il tabĂą rigori! Il Settebello supera la Serbia e avanza ai quarti ai Mondiali!

L'Italia del Setterosa inizia con una grande vittoria il suo percorso ai Mondiali di pallanuoto a Singapore. Dopo un avvio equilibrato, le azzurre hanno saputo alzare il ritmo e dominare gli ultimi due quarti, imponendosi con un netto 14-9 sulla Nuova Zelanda.

