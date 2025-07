Aggressioni sui treni e sicurezza Confsal chiede le guardie giurate a bordo

"Da ormai troppo tempo le aggressioni al personale si susseguono tristemente sui treni della Liguria. Parecchie riunioni sono state fatte con l'azienda e con le istituzioni, tante buone idee sono state avanzate per contrastare efficacemente il fenomeno. Ma nonostante ciò, le aggressioni sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sicurezza, bodycam sui treni e nelle stazioni contro le aggressioni al personale e ai viaggiatori: via alla sperimentazione - Lotta dura alle aggressioni e agli episodi di violenza, sia sui treni che nelle stazioni. A beneficio del personale e dei tanti viaggiatori che, quotidianamente, frequentano le stazioni di tutta la Toscana.

Violenza e aggressioni, arrivano le bodycam in treni e stazioni \ VIDEO - Arrivano in Toscana le bodycam per il personale Security di Ferrovie dello Stato. La sicurezza viene rafforzata lungo le linee ferroviarie del territorio con un’iniziativa su scala nazionale che ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per il personale e i viaggiatori nelle stazioni e sui.

Aggressioni e rapine sui treni della Milano-Lecco: arrestati due minorenni - Aggredivano e rapinavano i passeggeri dei treni regionali fra Lecco e Milano: arrestati due minorenni.

