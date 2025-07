Inter U23 il progetto prende forma | svelata la nuova rosa di Vecchi ci sono questi talenti

Inter U23, tutto sulla composizione della nuova seconda squadra nerazzurra guidata da Stefano Vecchi in panchina. I dettagli. L’avventura dell’ Inter U23 comincia ufficialmente oggi, anche se mancano ancora le conferme formali da parte della Lega Pro, che deve ratificare le 60 squadre iscritte alla prossima Serie C. Nonostante l’assenza di annunci ufficiali, il progetto nerazzurro è giĂ in movimento: alla guida tecnica ci sarĂ Stefano Vecchi, di ritorno alla base dopo la positiva parentesi al Vicenza, portato fino ai playoff. Come riportato da Il Giorno, l’obiettivo dell’Inter U23 è duplice: da un lato valorizzare i talenti usciti dal vivaio, dall’altro costruire una squadra competitiva, pronta a lottare per la promozione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, il progetto prende forma: svelata la nuova rosa di Vecchi, ci sono questi talenti

Inter U23, il progetto prende forma! Da Vecchi allenatore alle figure dirigenziali: tutti i nomi! - Da Vecchi allenatore alle figure dirigenziali: tutti i nomi che seguiranno la nuova squadra nerazzurra L’attesa per la nuova stagione non riguarda soltanto la prim ... informazione.it scrive

IN – Vecchi-Inter U23, firme a giorni. Con lui 3 figure e sulla rosa una certezza - Vecchi presto diventerà il nuovo allenatore della nascente Inter Under 23. Lo riporta inter-news.it