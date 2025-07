Cosa può accadere se lo Stato sospetta che qualcuno abbia guadagnato illecitamente, ma i soldi o i beni frutto del reato sembrano spariti nel nulla? In questo caso ci può essere il sequestro per equivalente. È una misura che consente alla magistratura di mettere le mani su qualsiasi bene del sospetto —dai conti correnti all’auto, fino alla prima casa—pur di recuperare il valore del reato. Quando si rischia il sequestro per equivalente?. Il sequestro per equivalente è una misura cautelare prevista dall’ art. 322 ter c.p. e si applica in tutti quei casi in cui: “ L’autorità giudiziaria ritiene che il profitto di un reato non sia direttamente rintracciabile nei beni del presunto autore, oppure sia stato già dissipato o trasferito altrove. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Reati e truffa ai danni dello Stato, cos’è il sequestro per equivalente?