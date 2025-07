Perché l'Ue ha scritto una lettera all'Italia sul caso Unicredit-Bpm e ha bacchettato il governo Meloni

Si allarga lo scontro tra Unicredit e il governo Meloni, che aveva usato il suo 'golden power' per ostacolare l'acquisizione di Banco Bpm. L'Ue ha inviato una lettera all'Italia dicendo che l'intervento del governo potrebbe aver violato le norme europee. L'esecutivo ha detto di voler collaborare, mentre Matteo Salvini ha sbottato: "Non rompano le scatole". 🔗 Leggi su Fanpage.it