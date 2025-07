Possibili disservizi idrici a Catania | ecco dove potrebbe mancare l' acqua

Nella giornata di oggi, lunedì 14 luglio, a causa di un guasto elettrico agli impianti di produzione, si stanno registrando problemi alla rete idrica in alcune zone dei Catania. Il guasto, come reso noto dall'amministrazione comunale, ha causato cali di pressione e, in alcuni casi, la totale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - possibili - disservizi - idrici

“Futuri possibili: Giancarlo De Carlo a Catania” - La Notte degli Archivi 2025 - Venerdì 6 giugno alle 18:00 torna l’appuntamento con “La Notte degli Archivi”, iniziativa nazionale patrocinata dall’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana e che rientra nel programma del Festival Archivissima.

Catania, completata nuova condotta Sidra da via S. Sofia a via Galermo: più efficienza e meno perdite nella rete idrica; Disservizio idrico nel Catanese: i comuni coinvolti; Scicli. Grave perdita alla condotta idrica, oggi e domani possibili disservizi nell’erogazione.

Catania, guasto elettrico in centro: disservizi idrici - CATANIA – Per un guasto elettrico presso gli impianti di produzione, potrebbero verificarsi episodi di bassa pressione o totale mancanza d’acqua per le utenze ricadenti nella parte centrale del Comune ... Scrive livesicilia.it

Guasto elettrico in centro a Catania, disservizi idrici - Sidra: "Sono già in corso gli interventi tecnici, il ripristino dei normali valori di esercizio è previsto in tarda serata" ... Segnala lasicilia.it