Incendio Orte il tema in consiglio E Tenore chiede tavolo tecnico in prefettura

OTRANTO – Sono passati pochi giorni dal terribile e devastante incendio che ha colpito l’area dell’Orte a Otranto, con una ulteriore appendice il giorno dopo di un rogo che si è spinto fino a Torre Sant’Emiliano: non è ancora chiaro il danno effettivo di quanto avvenuto, ma si parla da giorni di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Otranto, a fuoco vegetazione presso la Baia delle Orte. Scoppia l'incendio, il vento complica le operazioni di spegnimento - Un altro incendio nella Puglia che brucia. Nel Salento, poco dopo le 19 di oggi si è sviluppato un incendio di vegetazione presso la Baia delle Orte nel territorio di Otranto.

Incendio alla Baia dell'Orte, caccia ai piromani. Prevista una ricompensa per chi aiuta le forze dell'ordine a individuare il colpevole - Tolleranza zero contro i piromani: l?Ente Parco Naturale Regionale Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase valuta una ricompensa per chi rompe il silenzio.

“Abbattere l’omertà ”: incendio all’Orte, una ricompensa per identificare i responsabili - OTRANTO – Trovare e punire chi ha provocato l’incendio che ha provocato danni su non meno di 200 ettari di territorio nella zona di Otranto, in una vasta porzione che parte dalla pineta dell’Orte e arriva fino a località Cippano, è diventata ormai la sfida di questi giorni.

Orte, incendio in palazzina: un morto e 15 evacuati - Il Messaggero - Tragedia nella notte a Orte: a causa di un incendio scoppiato intorno all’1,30 in una palazzina dell’Ater, un anziano di 86 anni è morto. ilmessaggero.it scrive