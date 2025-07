Scampia titolare supermercato trascinato sull’asfalto | arrestato uno dei rapinatori del Conad

Un’aggressione violenta all’alba e una fuga rocambolesca: dopo tre mesi arriva un arresto per la rapina al Conad di via Roma, a Scampia. Era il 2 aprile quando il titolare del supermercato, nel tentativo di fermare due ladri che stavano caricando merce su un’auto, è stato trascinato per diversi metri sull’asfalto, dopo essersi aggrappato allo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scampia, titolare supermercato trascinato sull’asfalto: arrestato uno dei rapinatori del Conad

