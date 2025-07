Cristicchi riparte da Lecco dopo la paralisi di Bell | Voglio esserci

Simone Cristicchi sceglie Lecco per ripartire. Il cantautore romano, colpito da paralisi di Bell che lo ha costretto ad annullare il concerto del 12 luglio al Forte di Bard in Valle d'Aosta, torner√† sul palco proprio nella citt√† lariana il 18 luglio prossimo, in piazza Garibaldi. "Sto gi√†. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Simone Cristicchi live a Lecco - Dopo il successo travolgente del tour teatrale¬†Franciscus¬†e l‚Äôacclamazione al Festival di Sanremo 2025 con¬†Quando sarai piccola¬†‚Äď brano che gli √® valso il¬†Premio Bigazzi per la miglior composizione¬†e il¬†Premio Sala Stampa Lucio Dalla¬†‚ÄstSimone Cristicchi¬†torna a incantare il pubblico con il nuovo.

Ciao a tutti! Mi guardo per un attimo allo specchio, e il mio viso √® bloccato in una posizione innaturale. E anche se si chiama ‚Äúparalisi di Bell‚ÄĚ, ci si vede un po‚Äô pi√Ļ Brutt. Ma sono io, sono sempre io. Per fortuna una forma reversibile, che non lascer√† tracce visibi Vai su Facebook

