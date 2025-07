Ufficiale Rinsola Babajide è una nuova calciatrice della Roma Femminile

Colpo internazionale per la Roma Femminile. Il club giallorosso ha annunciato l’ingaggio di Rinsola Babajide, attaccante esterna classe 1998, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. “ L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Omorinsola Omowunmi Ajike Babajide, conosciuta come Rinsola Babajide ” – si legge nella nota ufficiale del club. Un percorso europeo prima di sbarcare nella Capitale. Nata in Inghilterra, Babajide ha militato nel Liverpool e nel Brighton & Hove, prima di trasferirsi in Spagna al Real Betis e successivamente al Tenerife, dove ha giocato nella stagione appena conclusa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

