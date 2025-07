WWE | Soddisfazione per Evolution 2 non è da escludersi una terza edizione

Evolution è passato agli archivi con molta carne al fuoco tra cui l’incasso del Money In The Bank da parte di Naomi. Per l’evento tutto al femminile è stata la seconda edizione dopo quella del 2018. Terminato l’evento è detto di valutazioni in casa WWE e le sensazioni all’interno della Compagnia sembrano più che positive. Soddisfazione. Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, all’interno della WWE c’è soddisfazione relativamente all’evento Evolution 2 appena passato agli archivi. La sensazione generale è che l’evento tutto a femminile sia stato un successo e non è da escludersi che il format verrà riproposto prossimamente con una terza edizione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Soddisfazione per Evolution 2, non è da escludersi una terza edizione

