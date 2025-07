Qualcuno deve spiegarmi questa cosa | lo strano fenomeno successo a una tiktoker che si versa un bicchiere di Coca Cola Ma c’è una spiegazione scientifica

“La Coca Cola è liquida, ma se la verso nel bicchiere diventa solida. Qualcuno deve spiegarmi questa cosa”. È lo strano appello fatto da una tiktoker che ha mostrato sul social il fenomeno capitato a una bottiglietta di Coca Cola. In realtà, però, non si tratta di chissà che effetto speciale ma di un particolare fenomeno fisico chiamato soprafusione. Come hanno spiegato alcuni utenti di Tiktok in risposta al video della ragazza il fenomeno succede “anche con l’acqua”. In pratica il liquido viene raffreddato al di sotto della sua temperatura di solidificazione, senza che avvenga la solidificazione stessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Qualcuno deve spiegarmi questa cosa”: lo “strano” fenomeno successo a una tiktoker che si versa un bicchiere di Coca Cola. Ma c’è una spiegazione scientifica

