Ternana Carlo Mammarella | Bisogna capire se siamo vivi o meno Ci sono date che verranno rispettate

Una nuova stagione calcistica al via per la Ternana. Il direttore sportivo Carlo Mammarella è intervenuto al raduno delle Fere dichiarando: "Bisogna capire se siamo vivi o meno tra quindici giorni. Parliamo di mercato quando c'è una priorità troppo importante". Sui singoli: "De Boer aveva il.

Ternana, torna il diesse Carlo Mammarella. Obiettivo ‘fare cassa’ e abbattere gli ingaggi - Torna il diesse Carlo Mammarella. Intanto, Stefano Bandecchi lascia intendere a chiare tinte che serve un sacrificio da parte di tutti per risolvere la situazione e consentire alla Ternana di ripartire senza affanni.

Ternana, fiducia per evitare la mazzata penalizzazione (fino a dodici punti). La scelta logica di puntare su Carlo Mammarella - Una vera e propria mazzata da evitare per la Ternana. Incombe infatti la scadenza federale del 1 luglio che va onorata per evitare la penalizzazione (fino a dodici punti) da scontarsi nella stagione in arrivo.

Dal primo luglio inizia la nuova stagione sportiva, ventotto i tesserati sotto contratto con le Fere, su cui dovrà lavorare il direttore sportivo Carlo Mammarella a livello di calciomercato

Ternana in ritiro, Liverani: «Abbassare i costi restando competitivi». Mammarella: «Capire se saremo vivi» - di Mattia Farinacci Si alza il sipario sulla stagione 2025/2026 della Ternana, con il raduno iniziato nella tarda mattinata di lunedì all'hotel 'Garden'.

Ternana, Mammarella: "Il tema non è il mercato è capire se tra 10 giorni siamo ancora vivi" - "Secondo me si sta spostando l'attenzione su qualcosa che oggi è si importante ma può essere corretto in un mese.