Vittime Covid arriva l’opera d' arte ‘L' umanità’ | ecco in quali ospedali di Bologna

Bologna, 14 luglio 2025 – Negli ospedali pubblici di Bologna e provincia arriva 'l'Umanità ', un' opera d'arte collettiva in memoria delle vittime del Covid. Un gesto nato dalle mani di parenti delle vittime e di tantissimi volontari, che hanno trasformato lenzuola ospedaliere in un'opera di memoria condivisa. Il titolo racchiude il significato profondo del progetto: ricordare i nomi delle 4.488 persone scomparse durante la pandemia tra Bologna e provincia, riportati accanto alla data di nascita e a volti che affiorano sullo sfondo. Accanto a ogni lenzuolo, una pittura muraria diversa in ogni ospedale, che raffigura bambini che interagiscono con quei volti.

Dal 18 al 23 marzo, in Piazza Coperta, Biblioteca Salaborsa ospita un’installazione curata da Andrea Bernardi per riflettere sulle storie di cui ognuna delle vittime bolognesi del COVID è portatrice. Per tutto il periodo dell’evento e durante l’orario di apertura Vai su Facebook

