Nasce Sud & Nord | la nuova rivista geopolitica che dà voce al Mezzogiorno

Una nuova voce si affaccia nel panorama editoriale italiano: Sud & Nord, rivista geopolitica indipendente, verrĂ presentata alla stampa il prossimo mercoledì 16 luglio, alle ore 12,  presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Nata con l’obiettivo di contrastare la disinformazione e promuovere un’informazione rigorosa, approfondita e indipendente, Sud & Nord  affronta i grandi temi della contemporaneitĂ attraverso lenti analitiche nuove, capaci di leggere i mutamenti globali partendo da un punto di osservazione strategico: il Mezzogiorno d’Italia. In un’epoca segnata dal bombardamento di fake news e narrazioni strumentali, la rivista intende offrire al lettore strumenti critici per orientarsi tra le dinamiche geopolitiche, economiche e sociali del nostro tempo, valorizzando il ruolo centrale del Sud Italia nel Mediterraneo  e nella politica estera nazionale ed europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

