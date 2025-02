Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: programma in forte ritardo per la pioggia, doppio a rischio cancellazione?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:03 Ancora tutto fermo aper la. A questo punto il match dipotrebbe slittaremente a domani, ma attendiamo l’ufficialità.12:07 Attualmente sospeso percon Jasminein vantaggio sul punteggio di 6-2, 6-5 40-30 e servizio di Eva Lys il match tra l’azzurra e la tedesca. Non si ripartirà sul Centrale prima delle 12.30, quindi ilcomincerà sicuramente ben dopo le 13.10:52 Jasmineè impantanata sul Centrale contro Eva Lys, sul punteggio di 6-2, 5-4 15-15 e servizio per la rivale. Ricordiamo che ilè innon prima delle 13, ma potrebbe slittare complice un meteo nuvoloso che rende umidissime le righe dei campi.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno del torneo didel WTA 1000 ditra Sarae Jasmine