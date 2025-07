addio alla rimozione delle scarpe negli aeroporti americani

Dopo quasi due decenni di rituali imbarazzanti, calze bucate esposte e file infinite ai controlli di sicurezza, una piccola rivoluzione silenziosa sta cambiando il volto del viaggiare negli Stati Uniti. La Transportation Security Administration (TSA) ha ufficialmente annunciato la fine dell’obbligo di rimozione delle scarpe durante i controlli di sicurezza negli aeroporti americani, con la nuova politica che entra in vigore immediatamente a livello nazionale. La nascita di una norma controversa. Il 22 dicembre 2001, il mondo dell’aviazione civile cambiò per sempre. Richard Reid, un cittadino britannico che in seguito sarebbe diventato noto come lo “shoe bomber”, tentò di far esplodere un dispositivo esplosivo nascosto nelle sue scarpe a bordo di un volo American Airlines da Parigi a Miami. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

