Scarlattiana 2025 | concerto gratuito nel Duomo di Napoli il 18 luglio

Napoli, “Scarlattiana 2025”: il 18 luglio concerto nella Basilica di Santa Restituta della Nuova Orchestra Scarlatti. Venerdì 18 luglio ore 19.30, con ingresso gratuito nella Basilica di Santa Restituta all’interno del Duomo di Napoli, in Via Duomo 147, si terrĂ il Concerto “Scarlattiana 2025”, terzo appuntamento della rassegna “Alessandro Scarlatti il primo dei moderni”, sostenuta dal MIC e realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti per celebrare i 300 dalla morte del grande compositore. Capolavori della maturitĂ di Alessandro Scarlatti ispirano nuove musiche a tre giovani compositori. Un confronto inedito di grande suggestione, con l’esecuzione di tre Sinfonie di Concerto Grosso di Alessandro Scarlatti: la n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: scarlattiana - concerto - duomo - napoli

Venerdì 4 luglio ore 19.30 il primo concerto della rassegna “Alessandro Scarlatti, il primo dei moderni”, della Nuova Orchestra Scarlatti, per i 300 anni dalla morte di A. Scarlatti, sostenuta dal Ministero della Cultura. Ingresso gratuito nella Basilica di Santa Rest Vai su Facebook

Scarlattiana 2025: concerto gratuito nel Duomo di Napoli il 18 luglio; Alessandro Scarlatti, il primo dei moderni | CittĂ e dintorni; Scarlattiana 2025: nuove armonie nel cuore di Napoli.

Musica e narrazione in “Scarlattiana 2025” - 30, con ingresso gratuito nella Basilica di Santa Restituta all’interno del Duomo di Napoli, in Via Duomo 147, si terrà il Concerto ... Segnala napolivillage.com

Napoli, concerto “Scarlatti 3000” - Marcellino e Festo, a Napoli in Largo San Marcellino 10, si terrà il concerto “Scarlatti 3000”, secondo appuntamento della rasseg ... mediterranews.org scrive