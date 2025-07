Tutti pazzi per Pio Esposito | De Laurentiis voleva portarlo a Napoli per circa 30 milioni CorSport

Francesco Pio Esposito è stato blindato dall’Inter. I nerazzurri hanno rifiutato tutte le offerte arrivate finora per l’attaccante, che lo scorso anno militava in prestito allo Spezia. Il piĂą piccolo dei fratelli che militano anch’essi tra Serie A e B, Sebastiano e Salvatore, ha convinto il tecnico Chivu durante il Mondiale per club, in cui è stato protagonista anche di un gol. Il Napoli era stato tra i club che lo avevano sondato. De Laurentiis voleva portare Pio Esposito a Napoli per circa 30 milioni. Come riportato dal Corriere dello Sport: Le doti del ventenne centravanti nato a Castellamare di Stabia avevano ingolosito tante squadre: addirittura 13. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tutti pazzi per Pio Esposito: De Laurentiis voleva portarlo a Napoli per circa 30 milioni (CorSport)

In questa notizia si parla di: napoli - esposito - tutti - pazzi

Torna “Napoli Racconta Napoli” con Salvatore Esposito, Gigi D’Alessio e altri protagonisti - Saranno disponibili ogni giovedì, a partire dal primo maggio, sulle piattaforme on line e social di Masardona, le puntata della seconda stagione di ” Napoli  Racconta Napoli  – Special Delivery”, un nuovo ciclo di episodi dedicati alla città .

Salvatore Esposito ci va giù duro contro l’Inter: si infiamma il duello col Napoli - Le parole di Salvatore Esposito sull’Inter suscitano scalpore e infiammano ancor di più la lotta Scudetto con i partenopei Salvatore Esposito, attore napoletano, ha rilasciato alcune parole a seguito di un’intervista a Radio CRC che hanno suscito scalpore e interesse, in vista della lotta Scudetto tra il Napoli e l’Inter.

Pio Esposito Inter, blitz dell’agente in Parma Napoli: i partenopei insistono nel pressing! - di Redazione Pio Esposito Inter, blitz dell’agente in Parma Napoli: i partenopei insistono nel pressing per il giovane attaccante classe 2005.

Anziani travolti da auto pirata in via Salvator Rosa a #napoli mentre attraversano la strada. In fin di vita l’uomo. Ferite e contusioni per la donna. La nipote dell’anziana, Martina, invia lettera al parlamentare Francesco Emilio Borrelli: “Attraversare oggi è un infer Vai su Facebook

Fabio Esposito, pazzo di Napoli ma anche di Firenze. I toscani? Incarnano l’italiano perfetto; Pedullà – Tutti pazzi per Pio Esposito! Non solo Napoli e Bologna, ci sono 7/8 squadre; Tutti pazzi per il talento Mattia Esposito, l'agente: Vuole firmare con il Napoli.

Tutti pazzi per Pio Esposito: De Laurentiis voleva portarlo a Napoli per circa 30 milioni (CorSport) - I nerazzurri hanno rifiutato tutte le offerte arrivate finora, tra cui quella del Napoli. Scrive ilnapolista.it

Tutti pazzi per Maria Esposito e il suo libro Una luce tra i vicoli - Tutti pazzi per Maria Esposito e il suo libro "Una luce tra i vicoli" di federica rinaudo. Secondo ilmessaggero.it