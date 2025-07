Aspettando le candidature agli Emmy 2025 | Le serie tv di Sky e NOW in odore di nomination

La Television Academy annuncia oggi le nomination dei 77esimi Primetime Emmy Awards. Ecco, secondo i pronostici, le Serie TV disponibili o in arrivo su Sky e NOW favorite per la corsa al prestigioso premio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

