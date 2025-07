Una tragedia così giovani Incidente gravissimo sono morti sul colpo | comunità sconvolta

Nella notte tra lunedì e martedì si è consumata una tragedia che ha spezzato due giovani vite. Un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 2.30, ha coinvolto una moto e un’auto, lasciando sotto choc l’intera comunità che ora si interroga sulle cause di questa tragedia improvvisa. Due ragazzi di appena 17 anni hanno perso la vita, mentre il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Solo dopo i primi momenti concitati si è compreso che il teatro di questa tragedia è stato un incrocio particolarmente trafficato, in una zona di Barcellona Pozzo di Gotto che molti residenti conoscono bene. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

