san giovanni palcoscenico sotto le stelle invia della costituzione

Arezzo, 15 luglio 2025 – Giovedì 17 luglio, alle ore 21.15, i giardini di via della Costituzione a San Giovanni Valdarno si trasformeranno in un palcoscenico sotto le stelle per accogliere “Terrrore, una commedia da paura”, lo spettacolo teatrale surreale e divertente scritto da Elena Grifoni e Gabriele Grigioni, due giovani soci dell'associazione culturale Paro Paro. Dopo il successo registrato lo scorso marzo al Cinema Teatro Masaccio, la commedia torna in scena all'aperto nell'ambito del Luglio sangiovannese, la rassegna estiva promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

