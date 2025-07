La moglie di Navalny contro il festival di De Luca | Non fate esibire il putiniano Gergiev a Caserta

Prima l’accusa dell’eurodeputata Pd Pina Picierno, che si è scagliata contro il governatore Vincenzo De Luca accusandolo di “finanziare un fiancheggiatore di un regime criminale”, poi la Commissione europea, che tramite ha un portavoce “ha piĂą volte ribadito che i palcoscenici europei non dovrebbero dare spazio ad artisti che sostengono la guerra di aggressione in Ucraina”. La polemica ruota tutta intorno all’esibizione alla Reggia di Caserta del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, vicino a Vladimir Putin e per questo bandito dai teatri di tutta Europa dopo l’invasione dell’Ucraina, ma atteso il 27 luglio in Campania nell’ambito della rassegna “Un’estate da re“, finanziata dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

