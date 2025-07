Dal flop in Serie A alla vetta del calcio mondiale | la rivincita di Maresca e Luis Enrique

Si è chiusa a New York la prima edizione del Mondiale per club targato FIFA. A vincerlo è stato il Chelsea, battendo in finale il Paris Saint-Germain. Al di là del trofeo, il dato più interessante – quasi simbolico – riguarda i due allenatori in panchina: Enzo Maresca e Luis Enrique. Entrambi rappresentano l’élite mondiale tra i tecnici, eppure ciò che li accomuna è un passato breve, complicato e sottovalutato nel calcio italiano. Come mai, nel nostro sistema, non hanno trovato terreno fertile? O peggio: perchè sono stati messi in discussione per le stesse ragioni per cui oggi vengono celebrati? Idee troppo innovative, visioni troppo ambiziose, contesti incapaci di aspettarli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dal flop in Serie A alla vetta del calcio mondiale: la rivincita di Maresca e Luis Enrique

