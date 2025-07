WindTre Super Fibra per nuovi clienti | Amazon Prime chiamate illimitate a 24,99€ al mese se attivi online

WindTre Super Fibra per i nuovi clienti ha un costo di 24,99€ al mese se attivi online con inclusi chiamate senza limiti, navigazione internet senza limiti con velocità fino a 2,5 Gbps, un anno gratis di Amazon Prime. Per i già clienti mobile l'offerta convergente che unisce la potenza della fibra ottica domestica alla flessibilità della mobilità ha un costo di 22,99€. Nuove tariffe TIM per chi passa da iliad e virtuali: fino a 300 GB in 5G a 6,99€. WindTre Super Fibra per i nuovi clienti a 24,99€. WindTre Super Fibra è l'offerta che combina velocità ultra-elevate, dati illimitati e tecnologia all'avanguardia.

Super fibra per nuovi e già clienti mobile WindTre da 22,99€ - Super fibra WindTre per i clienti mobile ha un costo di soli 22,99€ al mese mentre per i nuovi clienti il costo è di 24,99€ e include chiamate e navigazione senza limiti con tecnologia FTTH, modem WiFi 7, GIGA senza limiti su tre dispositivi e un anno gratuito di Amazon Prime solo se attivi online sul suto dell’operatore.

I clienti di Virgin Fibra passano a Dimensione. "Le condizioni dell'offerta non cambiano" - A fine 2024 Virgin Fibra è entrata in crisi. Ora l'acquisizione, da parte di Dimensione, dei suoi clienti FTTH.

Dimensione dà il benvenuto ai clienti di Virgin Fibra con un impegno chiaro: qualità , continuità e trasparenza - Un ’ operazione strategica che consolida la posizione dell ’ azienda molisana nel settore dei servizi di connettivit à , offrendo ai nuovi clienti fibra ottica di ultima generazione  Campobasso, 10 giugno 2025 – Dimensione, operatore nazionale nel settore delle telecomunicazioni, si è aggiudicata il Ramo d’Azienda relativo ai Clienti di Virgin Fibra S.

