Juventusnews24.com - Ibrahimovic senza mezzi termini dopo l’eliminazione del Milan: «Noi ci ammazziamo da soli! Questa squadra è più forte di quella dello scudetto ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24deldalla Champions League: tutte le dichiarazioniZlatanha parlato ai microfoni di Sky Sportil pareggio delcontro il Feyenoord e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Domani la Juve cercherà di conquistare un posto negli ottavi della competizione.DELUSIONE – «Siamo delusi, siamo arrabbiati, è mancata maturità. L’arbitro è stato duro nel secondo giallo con Theo. Dagli un avvertimento, invece è stato duro, cambiando la partita con un uomo in meno. Soffriamonotte e già da domani dobbiamo prepararci per il prossimo obiettivo. Potevamo fare tanto di più, con un pizzico di fortuna potevamo fare il 2-0».ESPULSIONE THEO –«Quando succedono queste cose non si può dire se è giusto o no.