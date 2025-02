Juventusnews24.com - Giuntoli e Scanavino in campo con la squadra: dirigenza vicina alla Juve nella rifinitura pre PSV – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24a bordopre PSV-. Anche lavigilia della Champions –(Marco Baridon inviatoContinassa) – Giornata di vigilia per lantus. Domani i bianconeri saranno di scena suldel Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio gli ottavi di finale. Presenti a bordo, vicino, anche Cristianoe Maurizio.Presenti anche #e #all’allenamento pre #Psv??? @BaridonMarco pic.twitter.com/iTX8DVonbN—ntusNews24.com (@junews24com) February 18, 2025Queste le immagini dintusnews24.L’ALLENAMENTO DELLACONTINASSA PRE PSVLeggi suntusnews24.com