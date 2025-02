Lapresse.it - Fisco, Meloni: “Aiutiamo evasori? Tutte bugie, con noi nessuno spazio per furbi”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) “Ci accusano di aiutare gli, di allentare le maglie del, perfino di nascondere dei condoni immaginari. Sono. La nostra visione è chiara: non c’èper chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto e magari si trova in difficoltà merita di essere messo nelle condizioni di pagare ciò che deve. Merita di essere aiutato dallo Stato. Lo hanno capito bene le famiglie e le imprese, come dimostra l’andamento dei versamenti spontanei, che sono aumentati di circa 70 miliardi in solo due anni”. Lo afferma in un video sui social la presidente del Consiglio, Giorgia. “Abbiamo approvato la riforma delche l’Italia aspettava da oltre mezzo secolo. Una riforma alla quale stiamo dando velocemente attuazione. Siamo già al quattordicesimo decreto legislativo, quindi decreto di attuazione, con l’intenzione di costruire un sistema tributario più equo e più moderno.