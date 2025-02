Agi.it - Conte porta in piazza il M5S. "Il primo alleato sono i cittadini"

AGI - Per il momento dal quartiere generale di via Campo Marzio non filtra nessuna data e nessuna indiscrezione sul come verrà organizzata la manifestazione contro il governo Meloni. Ma che il Movimento 5 stelle voglia scendere incontro un esecutivo che, a suo giudizio, ha abbandonato la gente a partire dai più bisognosi - in un Paese che è "all'allarme rosso" per la crisi economica, sociale e finanziaria da mesi denunciata dai pentastellati - è certo. Lo ha ribadito il leader Giuseppe. L'obiettivo primario del M5s è ascoltare i, rilanciare la voce di chi è costretto al silenzio, mobilitarsi con chi la crisi la subisce, perché ormai le "prese in giro" sulla crescita che non c'è hanno superato "il limite di guardia". E chi ci sta ad andare insi palesi. Alla chiamata dirisponde immediatamente la segretaria del Pd, "pronti a organizzare la manifestazione insieme"; da +Europa arrivano invece i distinguo: "Non ci stiamo se la manifestazione è anti Ucraina o filo Putin", dicono dal partito guidato da Riccardo Magi.