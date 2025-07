L’Eccellenza Italiana alla Prova d’America | Quando il Protezionismo Incontra il Savoir-Faire!

Una nuova era protezionista colpisce il cuore dell’eccellenza italiana: dalla moda all’agroalimentare, dall’automotive al design. Ecco come le aziende italiane devono reagire alla sfida americana. Il mondo del lusso italiano non aveva mai affrontato una prova così dura. Dal primo agosto 2025, i nuovi dazi americani del 30% su tutti i prodotti europei stanno mettendo . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - L’Eccellenza Italiana alla Prova d’America: Quando il Protezionismo Incontra il Savoir-Faire!

In questa notizia si parla di: eccellenza - italiana - prova - america

L'Amerigo Vespucci a Reggio, Falcomatà : "Accogliamo un’icona del mare, eccellenza italiana del mondo” - "E’ un gradito ritorno quello della nave Amerigo Vespucci, accolta sempre con grande entusiasmo dalla nostra comunità e dalla città , basta evidenziare che le prenotazioni per le visite a bordo sono state polverizzate nel giro di poche ore".

Valditara incontra le studentesse italiane vincitrici dell’Olimpiade di matematica femminile europea: “Orgoglioso di un risultato che testimonia l’eccellenza della scuola italiana” - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato oggi al MIM le quattro studentesse italiane premiate all’European Girls’ Mathematical Olympiad 2025, l’Olimpiade matematica femminile europea.

Il Giappone contemporaneo con vista su Roma: Il Vizio, dove l’eccellenza orientale incontra l’anima italiana - Un rooftop da sogno, una cucina che è un incontro perfetto tra Oriente e Occidente, e un’esperienza che non dimentica mai il cuore romano della sua location: Il Vizio non è solo un ristorante, ma un vero e proprio viaggio tra culture, sapori e visioni.

IL PREMIO AMERICA GIOVANI A NEOLAUREATE E NEOLAUREATI UNISALENTO Il Premio America Giovani della Fondazione Italia-USA alla neolaureata in Ingegneria a UniSalento, Eugenia Testa; alla neolaureata in Economia aziendale, Sara Ciriolo e Vai su Facebook

LIVE Italia-USA 8-7 Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: prima vittoria delle azzurre!; Vinitaly 2025, iniziata la 57esima edizione; Speciale Motori 2025: Alfa Romeo Junior Q4, BMW iX, Morgan Supersport, Harley-Davidson Pan America 1250 Special e ST.

America’s Cup: un progetto perché a Ischia e nel Golfo di Napoli vinca anche l’eccellenza italiana - Si chiama Altamarea Experiences e punta a trasformare l’area in un laboratorio permanente per la valorizzazione del made in Italy e a costruire un’offerta ... napoli.repubblica.it scrive

Alfa Romeo e Luna Rossa insieme per l’America’s Cup: alleanza ... - Alfa Romeo entra nel mondo della vela da protagonista con Luna Rossa: una partnership che celebra l’eccellenza italiana e punta dritta all’America’s Cup. Come scrive affaritaliani.it