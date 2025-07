Captain hydra e doctor doom tengono in ostaggio un eroe dell’mcu in avengers | doomsday

anticipazioni su Avengers: Doomsday: il ritorno di Chris Evans e Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe. Il nuovo capitolo cinematografico dei Marvel Studios promette di portare grandi sorprese, con un cast che si espande e personaggi iconici pronti a confrontarsi in scenari inediti. Tra le novità più attese emergono le presenze di Chris Evans e Robert Downey Jr., rispettivamente nei ruoli di Captain America e Iron Man, anche se i dettagli sui loro ruoli sono ancora oggetto di speculazioni. In questo contesto, l'attenzione si concentra sulla possibile partecipazione dell'attore protagonista del Capitano HYDRA e sul ruolo principale di Downey come Doctor Doom, antagonista centrale della saga multiversale.

