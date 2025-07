Universo DC Absolute | un successo anche in Italia?

Siamo giunti al secondo mese di pubblicazione del nuovo universo DC Absolute anche in Italia. Gli scaffali delle fumetterie e Panini stessa spingono i nuovi prodotti che, indubbiamente, hanno tanto appeal e una presa molto stretta su nuovi e vecchi lettori. Se però, magari, a qualcuno di voi, è sfuggito l’arrivo di questo nuovo universo anche qui nel Bel Paese, ecco un piccolo focus sulle tre testate cardine, in attesa dell’arrivo degli altri titoli che accompagneranno la pubblicazione della TrinitĂ da noi e che stanno giĂ avendo un enorme successo negli States. Cos’è DC Absolute?. Proprio come l’universo Ultimate della Marvel, DC Absolute nasce come un progetto editoriale nuovo, volto a stravolgere, (ri)costruire e raccontare le storie dei nostri personaggi preferiti ma in un modo del tutto nuovo. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Universo DC Absolute: un successo anche in Italia?

In questa notizia si parla di: universo - absolute - successo - italia

Nel folle mondo di Skifidol™ Italian Brainrot è arrivata la collezione di FIGURINE: un’antologia completa tratta da Universo Psichedelico e Allucinazione Cosmica Trova tutti i 300 sticker e completa l’album PANINI! Disponibile ora in edicola e sul nostro sito Vai su Facebook

DC Comics – L’Universo Absolute finora è stato un trionfo; Il successo della linea Absolute di DC Comics; Absolute Batman 1 – Un inizio esplosivo per il nuovo universo dei fumetti DC.

DC: i piani di Scott Snyder per Absolute Batman e non solo - La strategia editoriale di Scott Snyder per Absolute Batman prende sempre più corpo come un ambizioso percorso narrativo destinato a rivoluzionare uno dei personaggi più iconici dell'universo DC. Scrive msn.com

Absolute Batman: ecco quando arriverà in Italia - MSN - Panini Comics ha rivelato quando Absolute Batman sarà disponibile in Italia, e lo ha fatto tramite un ... Riporta msn.com