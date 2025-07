Mini | Toni bellicisti da Macron contro la Russia Ma sono le provocazioni di Estonia e Lituania a mettere in pericolo l’Europa

“Il messaggio che Macron manda alla Russia è molto bellico e bellicista. E potrebbe far scatenare qualcosa di molto più complicato e drammatico.” Lo afferma ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) il generale Fabio Mini, già capo di Stato maggiore delle Forze Nato nel Sud Europa, commentando le parole incendiarie pronunciate da Emmanuel Macron in vista della festa nazionale del 14 luglio. Il presidente francese ha avvertito che l’Unione Europea sarebbe davanti alla minaccia più grave dal 1945. Il nemico evocato, anche se mai citato esplicitamente, è la Russia. E l’America, accusa Macron, “non ha capito come funzionano le cose”, quindi “siamo costretti a difenderci da soli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mini: “Toni bellicisti da Macron contro la Russia. Ma sono le provocazioni di Estonia e Lituania a mettere in pericolo l’Europa”

Macron: 'Europa mai così in pericolo dal 1945' - "Mai, dal 1945, la nostra libertà era stata minacciata fino a questo punto. Lo riporta ansa.it

Macron: «La Russia non si fermerà». E rilancia lo scudo atomico per ... - E rilancia lo scudo atomico per l'Europa Questo è un messaggio anche a Trump: affermare «bisogna siglare un accordo per fermare la guerra in Ucraina» è ... ilmessaggero.it scrive