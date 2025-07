Il 14 luglio 1789 in Francia è la data della presa della Bastiglia, un martedì che cambiò per sempre la storia del Paese e dell’Europa. Quel giorno, i cittadini presero d’assalto una prigione-fortezza considerata il simbolo dell’ ancien rĂ©gime e dell’oppressione monarchica. Anche se la Bastiglia, sul piano militare e strategico, era ormai una struttura di poco valore — con solo sette prigionieri e una guarnigione ridotta — quell’assalto rappresentò il momento in cui la popolazione insorse apertamente contro la monarchia. Quella giornata è oggi ricordata come l’inizio vero e proprio della Rivoluzione francese e ha ispirato il 14 luglio come festa nazionale francese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Presa della Bastiglia, cos'è e cosa accadde in Francia il 14 luglio 1789