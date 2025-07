Bambino scomparso a Ventimiglia l' intuizione dello psicologo sull' iperacusia | il suggerimento ai ricercatori

Il bambino scomparso a Ventimiglia è stato ritrovato: fondamentale l'aiuto di uno psicologo che aveva studiato la sua iperacusia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bambino scomparso a Ventimiglia, l'intuizione dello psicologo sull'iperacusia: il suggerimento ai ricercatori

Come è stato ritrovato il bambino scomparso a Ventimiglia, l'importanza dello psicologo Roberto Ravera

