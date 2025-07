Trasporti l' on Giuliano incassa l' ok all' emendamento pro-Capitanata | più regionali intercity e notturni

"Non esiste un sistema ferroviario nazionale equo ed efficiente se si ignora accanto all’alta velocità , la necessità di rafforzare la rete di Intercity, i collegamenti regionali e i treni notte. È il momento di pianificare il trasporto pubblico guardando anche alle esigenze di chi vive fuori dai. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Cortona, treni regionali limitati e intercity rallentati. Preoccupazione per il ritardo dei lavori - Arezzo, 9 maggio 2025 – Cortona, treni regionali limitati e intercity rallentati. Preoccupazione per il ritardo dei lavori Lettera alle Regioni delle Amministrazioni comunali, Meoni e Spensierati: «Si apra un confronto urgente» Treni rallentati, mezz’ora in più per spostarsi da Roma verso Cortona, il tutto a causa del protrarsi dei lavori sulla rete ferroviaria.

Sciopero 6 maggio, disagi in vista per milioni di passeggeri. Regionali, Frecce e Intercity: la lista dei treni garantiti - Disagi in arrivo oggi, martedì 6 maggio, per chi viaggia in treno per lo sciopero nazionale di otto ore nelle ferrovie.

Due giorni di lavori, modifiche e cancellazioni per treni regionali e intercity - Due giorni di lavori che comporteranno modifiche alla circolazione. Il 25 e il 26 maggio dovranno fare attenzione alle corse dei treni i pendolari delle linee regionali FL4, FL5 e FL7 di Trenitalia.

DL INFRASTRUTTURE, GIULIANO (M5S): BOCCIATA INTEGRAZIONE TRENI REGIONALI, INTERCITY E AV. A SALVINI VA BENE SERVIZIO INEFFICIENTE; Nei bus e sui treni in divisa; Alta velocità , ripartono treni tra Roma e Napoli (a velocità ridotta). Disagi anche verso Milano. Ritardi fino a quattro ore.

Trasporti: ok a Piano regionale, c'è anche aviosuperficie - Trasporti: ok a Piano regionale, c'è anche aviosuperficie Verrà realizzata nell'area del comune di San Giuliano del Sannio CAMPOBASSO , 19 marzo 2022, 15:23 ... Scrive ansa.it

Nuova fermata Intercity a Bordighera. Assessore regionale Scajola: “Risultato importante, è uno dei treni più frequentati dai turisti” - Da luglio è infatti stata attivata, su richiesta della Regione Liguria firmata dall’assessore ai Trasporti Marco Scajola al Ministero delle Infrastrutture e dei Tras ... Come scrive imperiapost.it