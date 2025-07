Trascinarono con l' auto il proprietario del supermercato dove avevano rubato | 45enne in manette

I carabinieri della stazione Napoli Scampia hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un uomo di 45 anni gravemente indiziato del reato di rapina impropria ai danni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

