come sentire la pelle per riconoscere i propri confini sacri

C ome sentire la pelle per espandere l’anima e riconoscere i propri confini sacri: esplorazioni sul tatto, la cura di sĂ© e i confini energetici nelle relazioni. La materia è un’onda che si propaga nel vuoto. Questa intuizione, che unisce la fisica quantistica e la saggezza mistica, ci invita a ripensare radicalmente il corpo: non come qualcosa di separato, ma come un’estensione dell’intero universo.  Se è vero che la pelle è il bordo del corpo, allora potremmo dire che essa è anche il luogo in cui l’universo tocca se stesso. E allora la domanda non è solo “chi sono io?”, ma: dove finisco io, e dove comincia il mondo? La pelle: un portale per riconoscere i propri confini sacri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

