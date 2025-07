a scuola di sicurezza con la polizia locale di roma capitale

È il progetto "Contro alcool e droga per guidare sicuri", un percorso educativo e formativo svolto in alcune scuole del Comune di Roma dagli agenti capitolini. Lezioni per far apprendere agli studenti, dalle elementari alle superiori, i giusti comportamenti da adottare in qualità di utenti della strada, nonché futuri conducenti. Abbiamo intervistato quattro "protagonisti", tra i tanti, che con impegno, passione e perseveranza, oltre all'immancabile "spirito di corpo", hanno aderito e portato avanti questo progetto nelle scuole incontrando studenti di ogni ordine e grado, indossando, oltre alla loro adorata divisa, anche le vesti di educatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

