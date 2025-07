Osimhen Galatasaray arriva il clamoroso colpo di scena! Non si presenta al raduno del Napoli | trattativa sempre più indirizzata verso la conclusione? I dettagli

Osimhen Galatasaray, si avvicina la svolta definitiva di questa trattativa: il bomber diserta il ritiro di Castel Volturno. Victor Osimhen sembra sempre piĂą vicino a lasciare il Napoli per trasferirsi al Galatasaray. Stando a quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il bomber nigeriano ha preso una decisione chiara riguardo al suo futuro, puntando esclusivamente sulla possibilitĂ di vestire la maglia dei turchi. Osimhen Galatasaray, il nigeriano non si presenta al raduno del Napoli. Nella giornata di oggi, infatti, Osimhen avrebbe dovuto presentarsi al raduno del Napoli a Castel Volturno, ma non si è presentato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray, arriva il clamoroso colpo di scena! Non si presenta al raduno del Napoli: trattativa sempre piĂą indirizzata verso la conclusione? I dettagli

In questa notizia si parla di: galatasaray - osimhen - napoli - trattativa

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

#SSCNapoli- Trattativa calda: Osimhen verso il Galatasaray, ultimi aggiornamenti sul mercato azzurro. Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV Vai su Facebook

#Osimhen, il #Galatasaray non paga e il #Napoli blocca tutto. Ma trattativa poi riparte Vai su X

Calciomercato, il Galatasaray alza l’offerta per Osimhen. Roma, Svilar rinnova fino al 2030; Tuttosport - Napoli-Galatasaray in trattativa fino a tarda notte per Osimhen: oggi nuovo round; Osimhen verso il Galatasaray, oggi il giorno decisivo per il sì: presentato il certificato medico al Napoli, attese le garanzie bancarie.

Osimhen-Galatasaray, riparte la corsa alle garanzie: il Napoli aspetta - Il club di De Laurentiis dovrà rispondere all’offerta dopo la verifica delle lettere di credito a copertura dei 75 milioni: la trattativa non si ferma ... Si legge su msn.com

Pagina 2 | Osimhen-Galatasaray, riparte la corsa alle garanzie: il Napoli aspetta - Il club di De Laurentiis dovrà rispondere all’offerta dopo la verifica delle lettere di credito a copertura dei 75 milioni: la trattativa non si ferma ... corrieredellosport.it scrive