Samir Handanovic spegne oggi 41 candeline: l’Inter, squadra nella quale ha raggiunto le sue vette da calciatore e per cui ora ricopre l’incarico di allenatore dell’U-17, lo ha omaggiato così. IL COMPLEANNO – Samir Handanovic, ex capitano dell’Inter, compie oggi i 41 anni d’età. L’ex portiere sloveno, che all’Inter ha lasciato un segno indelebile nelle menti dei tifosi, è stato celebrato dalla società nerazzurra con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale. Di seguito il suo contenuto: « Portiere affidabile, abilissimo nell’affrontare i rigori e nel gioco con i piedi, Samir è arrivato all’Inter nell’estate del 2012, rimanendo in nerazzurro fino al momento del suo ritiro nel 2023: nel corso della sua avventura con la maglia dell’Inter l’estremo difensore sloveno ha collezionato 455 presenze, raggiungendo Ivan Cordoba al decimo posto nella classifica all-time della storia nerazzurra». 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Handanovic festeggia 41 anni, l’Inter lo celebra così: «Tecnica e leadership!»